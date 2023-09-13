KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 16:28
ACİL GÜVENLİK SORUŞTURMASI
arkadaşlar 30. dönemi asil olarak kazandım. fakat geçmişte nitelikli dolandırıcılıktan davam oldu fakat mahkeme ilk duruşmada bana BERAAT verdi. Hiç ceza almadım yani. Ama şundan korkuyorum güvenlik soruşturmasında bu sebepten elenme durumum olur mu? yardımcı olur musunuz?

ibooo97
Aday Memur
13 Eylül 2023 16:33
ve dosyam kapalı şuan.
Toplam 1 mesaj

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