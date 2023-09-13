ACİL GÜVENLİK SORUŞTURMASI

arkadaşlar 30. dönemi asil olarak kazandım. fakat geçmişte nitelikli dolandırıcılıktan davam oldu fakat mahkeme ilk duruşmada bana BERAAT verdi. Hiç ceza almadım yani. Ama şundan korkuyorum güvenlik soruşturmasında bu sebepten elenme durumum olur mu? yardımcı olur musunuz?

arkadaşlar 30. dönemi asil olarak kazandım. fakat geçmişte nitelikli dolandırıcılıktan davam oldu fakat mahkeme ilk duruşmada bana BERAAT verdi. Hiç ceza almadım yani. Ama şundan korkuyorum güvenlik soruşturmasında bu sebepten elenme durumum olur mu? yardımcı olur musunuz?