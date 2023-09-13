Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 17:02
Beyaz önlük WC

WC de acele edipte kar beyaz önlüklerin önünü ve arkasını sapsarı yapipta soruşturma geçirmeyin öğrenciye madara olmayin


skramz
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 17:05

Hocam nerelerdesin ya saçma başlıklarını özledik. Buna iyi güldüm ama he


Pelinin
Genel Müdür
13 Eylül 2023 17:09

Iyyy hocam midem bulandı ya, niye gözümğzde canlandırıyorsun :))

Toplam 2 mesaj

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