TECRÜBELİ POLİS ABİLERDEN FİKİR DANIŞMA

Selamün aleyküm. Sayın polis abiler. Gih memurluğuna geçeli 6 ay oldu. 14 yıldır polis memurluğu yaptım. Mesleğin 4. yılında panik atak başladı. Elimden geldiğince mesleği yapmaya çalıştım. Biraz saf sessiz bir yapıda olduğum için meslektaşlarla iyi geçinerek iş yapmaya çalıştım. İstanbul da başlayıp çok çeşitli yerlerde çalıştım. Karakol polisliği, havalimanı polisliği, lojistikte maaşçı satınalma vb. diğer görevler ilçede tek çalıştığımdan, kriminalde görüntü inceleme, mukayyitlik, karakol ekip personeli tekrardan tercih dışı İstanbula tayin oldum ve ilk defa önleyici ekiplerde çalıştım. Panik atak olduğum için bu işe anca 1 yıl dayandım, sonra küçüklükten itibaren öz güven sorunuyla çalıştığımdan 14. yılda şevkim kaçtı ve ailevi bazı sorunlar da başlayınca kaldıramadım. Gurur meselesi yapıp koruma polisliği de yapmak istemedim. bir de boş durduğumda atak geliyordu. Anlayacağınız kaldıramadım ve kuruma dilekçe ile ilaç kullandığımı belirttim. Onlarda 6 ay takip sonrası sağlık kurulu ile sivil memur yaptılar. Allah'a inanıyoruz elhamdülillah ancak vicdanen de acaba polisliği zayi mi ettim diye düşünceler içine girdim. Hala ilaç kullanıyorum. Dini bir video izledim. Memurluğu zayi eden kişilerin hacca da gitse ebedi cehennemlik olduğunu, mesleği kişiliğine uygun görmeyip devam eden ve zayi edenlerin durumunu anlatmış. Ben de acaba zayi ettim emekli olmadan bıraksam doğru olur bu videoya göre. Sessiz olunca acaba kişiliğime tersdi de ben devam ettim diye ben de mi mesul olurum diye Diyanete danıştım onlar, yasal olduğu için sıkıntı yok diyor. Zaten kimseyi kandırdığım yok ilaç kullanıyorum hala. Ataklarım bir nebze azaldı. Uzattım biraz. Sorum şu olacak görüşlerinizi almak için. 1- Mesleğin zorluğu malum anlatmaya gerek yok. Videoyu dikkate almayıp her mesleğin durumuna göre mi değerlendirmek gerekir. 2- Sessiz kişikte olup, kaygıyla çalışmaya devam etmem, bu mesleğe ehil olmadığım anlamına mı geliyor. 3- Vicdanen rahatsız olmam, mesleği zayi ettiğim anlamını taşır. Video: YouTube da Nurettin yıldız hocanın "Kıyamet bu devlet memurları yüzünden kopacak"

Selamün aleyküm. Sayın polis abiler. Gih memurluğuna geçeli 6 ay oldu. 14 yıldır polis memurluğu yaptım. Mesleğin 4. yılında panik atak başladı. Elimden geldiğince mesleği yapmaya çalıştım. Biraz saf sessiz bir yapıda olduğum için meslektaşlarla iyi geçinerek iş yapmaya çalıştım. İstanbul da başlayıp çok çeşitli yerlerde çalıştım. Karakol polisliği, havalimanı polisliği, lojistikte maaşçı satınalma vb. diğer görevler ilçede tek çalıştığımdan, kriminalde görüntü inceleme, mukayyitlik, karakol ekip personeli tekrardan tercih dışı İstanbula tayin oldum ve ilk defa önleyici ekiplerde çalıştım. Panik atak olduğum için bu işe anca 1 yıl dayandım, sonra küçüklükten itibaren öz güven sorunuyla çalıştığımdan 14. yılda şevkim kaçtı ve ailevi bazı sorunlar da başlayınca kaldıramadım. Gurur meselesi yapıp koruma polisliği de yapmak istemedim. bir de boş durduğumda atak geliyordu. Anlayacağınız kaldıramadım ve kuruma dilekçe ile ilaç kullandığımı belirttim. Onlarda 6 ay takip sonrası sağlık kurulu ile sivil memur yaptılar. Allah'a inanıyoruz elhamdülillah ancak vicdanen de acaba polisliği zayi mi ettim diye düşünceler içine girdim. Hala ilaç kullanıyorum. Dini bir video izledim. Memurluğu zayi eden kişilerin hacca da gitse ebedi cehennemlik olduğunu, mesleği kişiliğine uygun görmeyip devam eden ve zayi edenlerin durumunu anlatmış. Ben de acaba zayi ettim emekli olmadan bıraksam doğru olur bu videoya göre. Sessiz olunca acaba kişiliğime tersdi de ben devam ettim diye ben de mi mesul olurum diye Diyanete danıştım onlar, yasal olduğu için sıkıntı yok diyor. Zaten kimseyi kandırdığım yok ilaç kullanıyorum hala. Ataklarım bir nebze azaldı. Uzattım biraz. Sorum şu olacak görüşlerinizi almak için. 1- Mesleğin zorluğu malum anlatmaya gerek yok. Videoyu dikkate almayıp her mesleğin durumuna göre mi değerlendirmek gerekir. 2- Sessiz kişikte olup, kaygıyla çalışmaya devam etmem, bu mesleğe ehil olmadığım anlamına mı geliyor. 3- Vicdanen rahatsız olmam, mesleği zayi ettiğim anlamını taşır. Video: YouTube da Nurettin yıldız hocanın "Kıyamet bu devlet memurları yüzünden kopacak"