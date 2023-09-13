Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 17:04
TECRÜBELİ POLİS ABİLERDEN FİKİR DANIŞMA
Selamün aleyküm. Sayın polis abiler. Gih memurluğuna geçeli 6 ay oldu. 14 yıldır polis memurluğu yaptım. Mesleğin 4. yılında panik atak başladı. Elimden geldiğince mesleği yapmaya çalıştım. Biraz saf sessiz bir yapıda olduğum için meslektaşlarla iyi geçinerek iş yapmaya çalıştım. İstanbul da başlayıp çok çeşitli yerlerde çalıştım. Karakol polisliği, havalimanı polisliği, lojistikte maaşçı satınalma vb. diğer görevler ilçede tek çalıştığımdan, kriminalde görüntü inceleme, mukayyitlik, karakol ekip personeli tekrardan tercih dışı İstanbula tayin oldum ve ilk defa önleyici ekiplerde çalıştım. Panik atak olduğum için bu işe anca 1 yıl dayandım, sonra küçüklükten itibaren öz güven sorunuyla çalıştığımdan 14. yılda şevkim kaçtı ve ailevi bazı sorunlar da başlayınca kaldıramadım. Gurur meselesi yapıp koruma polisliği de yapmak istemedim. bir de boş durduğumda atak geliyordu. Anlayacağınız kaldıramadım ve kuruma dilekçe ile ilaç kullandığımı belirttim. Onlarda 6 ay takip sonrası sağlık kurulu ile sivil memur yaptılar. Allah'a inanıyoruz elhamdülillah ancak vicdanen de acaba polisliği zayi mi ettim diye düşünceler içine girdim. Hala ilaç kullanıyorum. Dini bir video izledim. Memurluğu zayi eden kişilerin hacca da gitse ebedi cehennemlik olduğunu, mesleği kişiliğine uygun görmeyip devam eden ve zayi edenlerin durumunu anlatmış. Ben de acaba zayi ettim emekli olmadan bıraksam doğru olur bu videoya göre. Sessiz olunca acaba kişiliğime tersdi de ben devam ettim diye ben de mi mesul olurum diye Diyanete danıştım onlar, yasal olduğu için sıkıntı yok diyor. Zaten kimseyi kandırdığım yok ilaç kullanıyorum hala. Ataklarım bir nebze azaldı. Uzattım biraz. Sorum şu olacak görüşlerinizi almak için. 1- Mesleğin zorluğu malum anlatmaya gerek yok. Videoyu dikkate almayıp her mesleğin durumuna göre mi değerlendirmek gerekir. 2- Sessiz kişikte olup, kaygıyla çalışmaya devam etmem, bu mesleğe ehil olmadığım anlamına mı geliyor. 3- Vicdanen rahatsız olmam, mesleği zayi ettiğim anlamını taşır. Video: YouTube da Nurettin yıldız hocanın "Kıyamet bu devlet memurları yüzünden kopacak"

plt.kaan
Aday Memur
13 Eylül 2023 17:18
1 sen kesinlikle kötü bir şey yapmadım. tam aksine elinden gelebilecek en iyi şeyi yaptin..bu kadar uzun süre dayanmis olman bile bunyene zarar. 2- kaygılar sürekli gelir. sen bu mesleğe ehilsin. daha önce ne işler başardın. ne işler yaptın. rahatsizlanmis olman Allah'tan gelen bir şey. iyiles gerisi önemli değil. gih olanlar insan değil mi. gih olarak işini ypamiyor musun? kalbini ferah tut. için rahat olsun. 3 sadece algılarıni kontrol et. bir şeyi nasıl algilarsan beyin sana öyle.emirler.verir. kesinlikle zayi etmedin. bu meslek seni zayi edecekti. sen akıllı davrandin ve sağlığına önem verdin. en doğru olanı yaptin. panik atak anksiyete bunlar basit rahatsızlıklar değil.

Dead.588
Memur
13 Eylül 2023 17:23

İstanbul da kaç sene çalıştın ki tercih dışı geldi


Android60
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 17:38

Memurluğu zayi eden ebedi cehennemlik miymiş??? Akıl var mantık var ya böle saçma hurafelere de inanma arkadasım bunu diyen sallıyor bildiğin ne alakası var. Psikolojim iyi değilse bence çok dini felsefi böle derin konuları işleyen videolar izleme iyi gelmez..


Android60
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 17:41

sen merak etme öyle şeylleri asıl alacaklı olan biziz meslek bizi zayi ediyor çalışma sistemi ile alacaklı olan biziz


sımseeekk
Memur
13 Eylül 2023 17:43
kardeşim ne zayisi.hala memurluk yapıyosun.çıkar kafandakileri aklından.rahat ol.o vaaz veren adamlar önce kendi maaşlarını haketsinler

plt.kaan
Aday Memur
13 Eylül 2023 17:48
anksiyete sana farklı farklı şeyler düşündürür bunlar sana gelir. onemseme yeter. bunun sana gelmesi normal o düşüncelere değer vermemen gerekir. bu tarz videolar izleme haber dahi izleme. anksiyete insanlar tedavi süresince olabildiğince bir işle uğraşsın haber yorum izlemesin. burada yazılacak olumsuz yorumlar bile anksiyeteni tetikler. muhtemelen ya annen yada baban kaygılı biriydim onlar da sana bunu yukledilerm panik atak konusu ise ilk yasadigin anı hatırlarsın. bu önemli bir konu. bunu EMDR yöntemini araştırarak halledebilirsin.

adalı-polis
Daire Başkanı
13 Eylül 2023 18:53

Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.? Araf 33

Bu hoca hangi ayete dayanıyor da bir kişinin cennet yada cehennemlik olacağınu söylüyor. Hiç hayatında Kuranı açıp meali okudun mu? Allah herşeyi tek tek yazmış. Zaten kuranı okuyup bitirince bu adamların ki islamsa kurandaki ne diyorsun. Okuyun okuyun, Allahla aranIa aranıza aracı koymayn

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