ALES puanım hala geçerli mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Ahmet yesevi uzaktan eğitim mühendislik kapatıldıBu sene Dgs sınavından hoca ahmet yesevi üniversitesi uzaktan eğitimle mühendislik bölümü almıyor neAÖF Yönetim Bilişim SistemleriÇocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliğiALES 3YDS için online kurs önerisi olanlar yardımcı olabilir mi?AÖF aynı anda 2 önlisans bölümü okunabilir miAnkara ilhami özkaya ingce hocasiALES puanım hala geçerli mi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı