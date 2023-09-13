KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 17:11
ALES puanım hala geçerli mi

2016 da almış olduğum puan o zamanlar 3 snee geçerliyken yeni yönetmelik 5 yıl geçerlilik veriyor 2016 puanım geçerli midir


Kaymakkubra
Aday Memur
13 Eylül 2023 17:15

Sorumun hatalı olduğunun farkındayım kusur bakmayın konuyu silemedim

Toplam 1 mesaj

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