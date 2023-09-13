Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 17:46
Ağır engelli yakını tayini sonuçlandı

Arkadaşlar sağ. bak. atama yer değ. madde 16 ya göre tayin istedim kardeşim ağır engelli olduğu için. cevap bugun geldi red. kadroya geçtıkten sonra 1 yıl çalıştıktan sonra isteyebiliyormusuz. fiili 4 yılım ekimde doluyor ama aralıkta kadroya geçtiğim için aralık ta isteyebiliyormuşum bana saçma geldi boştan yere 2 ay bekleyecek olmam. kaldıkı zaten 2 ayda anca cevap veriyorlar


snowchild
Aday Memur
13 Eylül 2023 18:41
hocam öncelikle geçmiş olsun, ben bu ağır engelli ibaresini merak ediyorum, yeni raporlarda böyle bir şey göremedim. 98% engelli babam var, ama ağır engel diye bir ibare yok raporda, anneme de aldırdım 35%. bu ibare nedir, nasıl alınır, bu sağlık kurulu raporunda mı yazıyor, yoksa başvurusu ayrı mı vb. bilgilendirirseniz seviniriz.
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