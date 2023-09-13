Ağır engelli yakını tayini sonuçlandı

hocam öncelikle geçmiş olsun, ben bu ağır engelli ibaresini merak ediyorum, yeni raporlarda böyle bir şey göremedim. 98% engelli babam var, ama ağır engel diye bir ibare yok raporda, anneme de aldırdım 35%. bu ibare nedir, nasıl alınır, bu sağlık kurulu raporunda mı yazıyor, yoksa başvurusu ayrı mı vb. bilgilendirirseniz seviniriz.

hocam öncelikle geçmiş olsun, ben bu ağır engelli ibaresini merak ediyorum, yeni raporlarda böyle bir şey göremedim. 98% engelli babam var, ama ağır engel diye bir ibare yok raporda, anneme de aldırdım 35%. bu ibare nedir, nasıl alınır, bu sağlık kurulu raporunda mı yazıyor, yoksa başvurusu ayrı mı vb. bilgilendirirseniz seviniriz.