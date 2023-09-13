Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 18:02
Buna ne dersiniz almadan geç bakmadan geçme !!

Bir halt yapmayan mahalle muhtarı 12.500 alıyor sigortası yatıyor tabanca veriliyor.

Üniversite okumuş ücretli öğretmen 8 bin TL alıyor

Babası muhtar olanlar yazmasın !!

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