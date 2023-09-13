KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 18:12
GSB Büro Personeli Eskişehir
Merhaba. Asıl kazanan arkadaşlara Rabbim hayırlı vazifeler nasip eylesin. Asıl olduğu halde hakkından feragat edecek dostlar var mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.35 yasGSB Büro Personeli İzmirErzincan Gsb Büro Personeli GSB Buro PersoneliMimar olarak atanamıyoruz sizce 4001 den atanma şansımız ne ?Bayburt GSB BüroGSB Sonraki süreçGsb yedekVakıflar Genel Müdürlüğü

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 6 Renjiro 1 ulaşgkc 1 sertleşme 4 benden nefret etmesi normal 1 supporters 5 ihsanoktay anar 1 facebookun kimlik belgesi istemesi 1 sonbahara yakışmak 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1

Son Haberler

Polisi darbedip, silahını gasp eden 6 şüpheli tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıİstanbul'da okul servisleri dron ile denetlendiIMF: Küresel borçlar yükseliş trendine geri dönebilirİYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı