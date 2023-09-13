Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 18:24
Üniversitede 4B Sözleşmeli Personel Askerlik durumu

Merhaba ben bir üniversiteye 4B Büro Personeli sözleşmeli personel olarak girecek gibiyim puanım yetecek gibi ama benim askerliğin tecilinin dolmasına 11 ay var (Ağustos 2024'te bitecek) Ben bu işe girdikten askerlik tecilim bittikten sonra nolacak acaba yani askere gidicem peki bu işe geri dönebilir miyim? Dönebilirsem dönüşte herhangi bir problem çıkar mı acaba ben bunu nereye soracağımı bilemedim tanıdığım herkes başka birşey söylüyor biliyorsanız lütfen yardım edebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorumDgs ile yerleştiğim üniversitenin olduğu şehire tayin olabilir miyim ?Aday Memur Yeni Kpss Puanıyla Sözleşmeli 4b ye Geçebilir mi?Sözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? SözleşmeliKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzinKadrolu Memurluktan Sözleşmeli 4B'ye GeçişAskerlik işlemleri yardımÜniversitede 4B'li personel ortalama ne kadar maaş alır?E-Devlet İş Başvurusu Tercih Listesi Oluşturma SorunuÜni büro personeli maaşı (özel bütçeden)

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 6 güne bir söz bırak 1 nishimura 2 levi 1 trapezius kası 1 metin oktay 1 hoşlandığım erkek çok çirkin 4 Bugün olanlar 2 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 2 ulaşgkc 1

Son Haberler

Polisi darbedip, silahını gasp eden 6 şüpheli tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladıİstanbul'da okul servisleri dron ile denetlendiIMF: Küresel borçlar yükseliş trendine geri dönebilirİYİ Parti'den yerel seçim kararı: 81 ilde aday belirlenecek

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı