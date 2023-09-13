Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


13 Eylül 2023 18:29
Şahlanış battık mı acaba?

noldu heryer kıpkırımızı oldu?

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