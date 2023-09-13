Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 18:32
Kolemiyiz kardeşim ..!!

Neymiş öğretmen telefona bakamazmis paşalar gibi dersimizi isleriz telefonumuza da bakarız öğrencide dahil

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