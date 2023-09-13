memuriyete gecisimi müfettiş reddetti

Mayıs ayında öğretmenlikten memurluğa geçiş için dilekçe verdim. cevabı çok geç geldi. beni hastaneye sevk etmediler bu eksik bir işlem. il MEM e sordum hala red yazısı bile gelmemiş. sadece reddedilmiş diye bakanlık binasından öğrendim. yüzde 40 engelli raporu var. psikiyatri tedavisi görüyorum. öğretmen lik yapamıyorum. ne yapmalıyım

Mayıs ayında öğretmenlikten memurluğa geçiş için dilekçe verdim. cevabı çok geç geldi. beni hastaneye sevk etmediler bu eksik bir işlem. il MEM e sordum hala red yazısı bile gelmemiş. sadece reddedilmiş diye bakanlık binasından öğrendim. yüzde 40 engelli raporu var. psikiyatri tedavisi görüyorum. öğretmen lik yapamıyorum. ne yapmalıyım