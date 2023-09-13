Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 18:37
memuriyete gecisimi müfettiş reddetti
Mayıs ayında öğretmenlikten memurluğa geçiş için dilekçe verdim. cevabı çok geç geldi. beni hastaneye sevk etmediler bu eksik bir işlem. il MEM e sordum hala red yazısı bile gelmemiş. sadece reddedilmiş diye bakanlık binasından öğrendim. yüzde 40 engelli raporu var. psikiyatri tedavisi görüyorum. öğretmen lik yapamıyorum. ne yapmalıyım

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