Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Eylül 2023 19:14
Emeklilik şart ve ikramiyesi

Merhaba

2003 girişileyim ve 2047 senesinde emekli olabilme hakkım var.

Şu anda istifa edip SSK yada Bağkur gibi farklı bir kuruma geçtiğimde emekli maaşım en son çalıştığım 3,5 senelik kurumuna göre olacak ama

emeklilik şartlarını doldurduğumda emekli sandığından alacağım emekli ikramiyesi ne olacak?

Alacakmıyım, alırsam hangi şartlarda olacak?

Tecrübesi yada bilgisi olan kişiler cevap verirse çok sevinirim.

İyi saatler.

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