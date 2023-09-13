Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 19:42
Acill Yardım. Talesemi minör hemoglobini nasıl artar.

Merhaba arkadaslar polis okulunda öğrenciyim saglik raporum geri döndü hemoglobinim 12.8 çıktı hematoloji inceledi talesemi minör olduğum ortaya çıktı 13ve üzerine çıkarmam lazım acil olarak. Pekmez kuru üzüm demir ilacı vs kullandim ama bunlar fayda etmiyormuş. Sadece anlık olarak 13ü görmek için iğne ve serumla varmış hemoglobini artıran bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardımcı olsun yoksa iliskim kesilecek. Hemoglobin artiracak ilaç iğne serum bilen tavsiyesi olan yazsın lütfen.


yldrcell
Şef
13 Eylül 2023 21:17

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