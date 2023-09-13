KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 19:50
gsb büro personeli toplanacak belgeler

arkadaşlar merhaba, ilanda bahsedilen yazılı beyanlar tam olarak nedir ve sağlık raporunu nereden almamız gerekiyor, aile hekimliğinden alınan kabul edilir mi?


Adım Abdullah
Aday Memur
13 Eylül 2023 19:53

sağlık raporu almak gerekmiyor. orada istenen şeyleri google'a yazın örnek şablonlar çıkıyor onların üstünü kendinize göre doldurun.

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