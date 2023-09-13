Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 20:04
Düşük maaş vermeye devam edin bende fahiyim

65 yaşına kadar emekli olmam emekli olunca genç bir hatun alırım ben rahmetli olunca oda 45 yıl dul maaşı alır yüz yıl maaş ödersiniz kendinize gelin maaşlar 60 bin TL yapın


Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 20:05

Başlıkta teknik hata fahiyim dahiyim olacakti

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