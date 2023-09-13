KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 20:05
4001 den alım olur mu sizce ?

puanlar kaça düşer sizce 2 merkezi alım daha var ?

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