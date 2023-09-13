KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 20:11
Devlet tüm imkanlarını ibf liler için zorlarken bile tek çatı altında birleşiyor. Ya mimarlara ne de

Mimarlar 10-30 binlerle mimar olurken yata yata mezun olan adamlar atanıp takır takır para alıyor vay bee, Her kadro ibf liye açılıyor ben artık ilan takip etmiyorum işletme iktisat maliye görmekten usandım demek ki dedim bizim bu ülkede mimarlar olarak yerimiz yok. Çok yazık gerçekten.

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