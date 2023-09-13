Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 20:21
Hizmet Birleştirme hakkında bilgi almak istiyorum

Okulumdaki idareciden aylardır hizmet birleştirme için gerekli evraklar, dilekçe vs. hakkında bilgi almaya ve hizmet birleştirmemi yapmaya çalışıyorum ama sürekli erteliyor, en son dün gittim haftaya gel dedi yoğunluk varmış (!). İnternette araştırdım biraz ancak güncel olarak bu konu hakkında bilgi verebilecek olan varsa sevinirim. Eski çalıştığım kurumlardan ve ilçe Mem?den hizmet cetveli aldım. Aynı zamanda askerlik de işleniyormuş bildiğim kadarıyla onun için de terhis belgesi ve dilekçe gerekiyormuş. Bir de idareci Sgk dökümünün de e-devletten değil de ıslak imzalı olarak SGK?dan almam gerektiğini söyledi ancak başka yerlerdeki arkadaşlar E-Devlettekiyle halletmişler. Bunlar dışında gerekli bir evrak vs. ya da izleyebileceğim farklı bir yol var mıdır acaba ? Kendim İlçe Mem?e gidip orda halledebiliyor muyum ? İdare her şeyimizi erteleyip umursamıyor. Adaylığımız bile 2 ay sonra kaldırıldı zamanında puanlama yapmadıkları için..


Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 20:28

Cevap veriyorum: okuluna önceki çalışmaların ile ilgili SGK numaralarını da belirten dilekçe vereceksin okul ilçeye gönderecek ilçede SGK dan çalışma sureni isteyecek SGK dan hizmet dökümü gelecek o gelen yazıyı ekleyerek hizmet birleştirmesi için tekrar okula muracat edeceksin okul ilçeye gönderecek ilçe ile gerekli işlemi yaptıktan sonra kademe derece değişikliği yapacaklar mebbiste hizmet birlestirmeni yukleyecekler çalışma süren emekli sandığına bildirilecek onlarda sisteme işleyecek ker senin yapacağın ilk önce SGK git birlestirecegin hizmet süresinin belgesini al onu dilekçeye ekleyerek okula muracat et gerisi gelir..


cnkchn
Aday Memur
13 Eylül 2023 20:41

Cevabınız için teşekkür ederim hocam. Şu an çalıştığım yerlerin yazdığı hizmet cetveli elimde mevcut. Hizmet dökümü için Sgk?ya direkt gidip hizmet birleştirme için belge istiyorum diyince veriyorlar mı yoksa okuldan bir yazı alıp onunla mı başvurmam gerekiyor acaba ? İdare bana bunu burdan al, şunu şurdan al, hazırla şu evrakları dese sorun olmayacak. Ama ne bir açıklama var ne de bir yönlendirme.

Dahihoca, 1 saat önce

Cevap veriyorum: okuluna önceki çalışmaların ile ilgili SGK numaralarını da belirten dilekçe vereceksin okul ilçeye gönderecek ilçede SGK dan çalışma sureni isteyecek SGK dan hizmet dökümü gelecek o gelen yazıyı ekleyerek hizmet birleştirmesi için tekrar okula muracat edeceksin okul ilçeye gönderecek ilçe ile gerekli işlemi yaptıktan sonra kademe derece değişikliği yapacaklar mebbiste hizmet birlestirmeni yukleyecekler çalışma süren emekli sandığına bildirilecek onlarda sisteme işleyecek ker senin yapacağın ilk önce SGK git birlestirecegin hizmet süresinin belgesini al onu dilekçeye ekleyerek okula muracat et gerisi gelir..


Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 21:09

Elinizdeki Sgk dan aldığınız belgeyi ekleyin okula dilekçe yazın hizmet birleştirme resmi kurumlar arasında olur dilekçeyi okula verin elinizdeki Sgk dan aldığınız belgeyi ekleyin MEB halledecek

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