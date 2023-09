Hizmet Birleştirme hakkında bilgi almak istiyorum

Okulumdaki idareciden aylardır hizmet birleştirme için gerekli evraklar, dilekçe vs. hakkında bilgi almaya ve hizmet birleştirmemi yapmaya çalışıyorum ama sürekli erteliyor, en son dün gittim haftaya gel dedi yoğunluk varmış (!). İnternette araştırdım biraz ancak güncel olarak bu konu hakkında bilgi verebilecek olan varsa sevinirim. Eski çalıştığım kurumlardan ve ilçe Mem?den hizmet cetveli aldım. Aynı zamanda askerlik de işleniyormuş bildiğim kadarıyla onun için de terhis belgesi ve dilekçe gerekiyormuş. Bir de idareci Sgk dökümünün de e-devletten değil de ıslak imzalı olarak SGK?dan almam gerektiğini söyledi ancak başka yerlerdeki arkadaşlar E-Devlettekiyle halletmişler. Bunlar dışında gerekli bir evrak vs. ya da izleyebileceğim farklı bir yol var mıdır acaba ? Kendim İlçe Mem?e gidip orda halledebiliyor muyum ? İdare her şeyimizi erteleyip umursamıyor. Adaylığımız bile 2 ay sonra kaldırıldı zamanında puanlama yapmadıkları için..