KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 21:00
GSB Büro Personeli Yedek

Merhaba arkadaşlar yedeklerde genel olarak kaç kişiye kadar geldi geçen alımda bilen var mı, mesela 90 kişi alan bir yede 10. yedeğe gelme ihtimali var mıdır. Bir de yedeklik süreci diğer alıma kadar mı sürüyor? Bilgilendirenlere çok teşekkür ederim. Kazananlara da hayırlı olsun :)


excels
Aday Memur
13 Eylül 2023 21:16

diğer alıma kadar sürüyor, umut hep var...


Refess
Aday Memur
13 Eylül 2023 21:30

siz atandınız mı

Toplam 2 mesaj

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