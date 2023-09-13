Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2023 21:04
Sağlık bakanlığı-tayin için sigortalı hesap fişi

8yıldır aynı yerde çalışıyorum kadroya geçtim eşim özel sektörde. Eş durumu tayini istedim. Ağustosun sonuna kadar 719 gün primi var,eylül ayının sigortası da henüz yatmadığı için o 1 gün için sigortalı hesap fişi verdiler. Diğer bakanlıklar kabul ediyormuş bende bu şekilde tayin dilekçemi verdim. Sağlık bakanlığı kabul ediyor mu bilen varsa yazabilir mi lütfen

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