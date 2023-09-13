Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


13 Eylül 2023 21:09
Hat-San Gemi Yarın Talep Toplamaya Başlıyor

Arkadaşlar Hat-san gemir yarın talep toplamaya başlıyor. Topla 44 milyon 300 bin lot dağıtılacak ve lot başı fiyat 22,60 TL olacak. Ayrıca katılım endeksine uygun EBEBEK katılım rekorunu geçebilecek bir hisse olarak değerlendiriliyor. Sektöründeki nadir firmalardan birisi.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/hat-san-talep-toplamaya-basliyor/

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