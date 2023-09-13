Z kusagi muallimler korkak ve tirsiik

maalesef öyle..Gençlerin hakkını daha çok araması lazımken tam tersi idare haklarını da yese gık bile demiyorlar,emme basma tulumba gibi evet hocam tamam hocam.. yazık çok yazık

maalesef öyle..Gençlerin hakkını daha çok araması lazımken tam tersi idare haklarını da yese gık bile demiyorlar,emme basma tulumba gibi evet hocam tamam hocam.. yazık çok yazık