Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 21:35
Z kusagi muallimler korkak ve tirsiik

Müdür otur deyince oturuyorlar ,kalk deyince kalkıyorlar bunlarla deve cüce oynuyorlar ..


lutt
Şube Müdürü
13 Eylül 2023 21:38

köle miyiz?


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
13 Eylül 2023 21:58
maalesef öyle..Gençlerin hakkını daha çok araması lazımken tam tersi idare haklarını da yese gık bile demiyorlar,emme basma tulumba gibi evet hocam tamam hocam.. yazık çok yazık

KaptanSpark
Aday Memur
13 Eylül 2023 22:09
çok haklısınız bizim zamanın öğretmenleri böyle değildi masaya yumruğunu koydumu müdürün korkudan eli ayağına dolaşırdı! Müdürler bu durumdaysa bunun sorumlusu son 20 yıllık öğretmenlerinin yüzünden. Meslekte 11 yılı devirdim hep çıkıntı öğretmen sorun çıkaran öğretmen oldum çoğu işimde adalet olmadığı için isteklerimin dışında oldu ama müdür ne derse tamam diyen öğretmenler hep işlerini istedikleri gibi ayarladılar. o yüzden sallayın gitsin düzen bu değişen hiç bir şey olmayacak canımız sıkıldığıyla kalacak.

Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 22:19

Müdürünün sendikasına üye olandan birşey olmaz

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