Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 21:41
Eski Memurlar Net

Eskiden burada fikir danışılır, öğretmenler bildiği ölçüde birbirine faydalı olurdu. Şimdi önüne gelen abuk subuk başlıklar açip dikkat çekmeye çalışıyor. Güzelim forumun el birliğiyle içine ettiler.


Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 21:44

Z kuşağı muallim bunlar

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