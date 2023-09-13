Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


13 Eylül 2023 21:51
Adra Gayrimenkul Yarın Talep Topluyor

Adra Gayrimenkul yarın talep toplamaya başlayacak. Arz fiyatı 22,66 TL olacak ve toplam 73 Milyon 700 bin lot dağıtılacak. Halka arza katılmak isteyenler hisse alır gibi alabilirler.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/adra-gyo-talep-toplamaya-basliyor/

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