Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Eylül 2023 22:13
Kazanilmis hak

Mayıs ayında belediyenin açıktan alımını kazandım. Başka bir kamu kurumunda çalıştığım için evrak teslimi yapmamıştım. Şimdi belediyeye geçmek istiyorum. Geriye dönük hakkımı alabilir miyim yani belediye atamamı yapar mı arkadaşlar. lütfen bilenler yardımcı olsun

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