Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 22:25
Yazılı sınavlarını yap eğitimin halini gör!?!!

MEB ortak sınavlardan birisini kendisi yapacakmış inşallah hepsini kendisi yapar sınavlarda okullar arası öğretmen değişimi yapar.sonra eğitimin halini görür

Sınavları kendisi ciddi şekilde yapsın milyonlarca öğrenci sifir çeker milyonlarca öğrenci sınıf tekrarına kalır...

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