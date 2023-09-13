Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 22:38
Yıllık plan

Arkadaşlar belki yanlış yere yazıyorum ama adab i muaşeret dersi verilmiş bana ama yıllık plan bulamıyorum. Nerden bulabilirim.bu dersin yıllık planini

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