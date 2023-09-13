Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


13 Eylül 2023 23:20
Daha önce memur iken öğretmen olarak atanan aday öğretmenlikten istifa etse memurluğa geri dönebilir
Merhaba arkadaşlar. MEB de memur iken öğretmenliğe atandım. Okulda derse giriyorum ama bu kadar yorulacağımı tahmin etmemiştim. Aday öğretmen iken görevden istifa etsem memurluğa geri dönebilir miyim?

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