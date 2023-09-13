KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


13 Eylül 2023 23:28
Kamuda Uzman Yardımcılığı Hakkında

Benim bilenlere sormak istediğim birkaç sorum var.

İlki;

Kamuda uzman yardımcılığına atanan bir kişi, başlangıç olarak temmuz zammından sonrası ortalama ne kadar maaş alıyor?

İkincisi;

Kamunun her kurumunda maaşlar örneğin 9/1 uzman yardımcısı için aynı mıdır?

Üçüncüsü;

Uzman yardımcısı göreve başladığında eğitim oluyor mu? Nasıl bir süreç onu bekliyor?

Vakit ayırıp cevap veren herkese şimdiden teşekkürler.

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