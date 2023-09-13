Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 23:40
Kurum içi geçiş

Arkadaşlar pdr mezunuyum. mübaşir olarak görev yaptığım adliyede dilekçe vb bir işlem ile yine bulunduğum adliyedeki okuduğum bölümümle alakalı olan pedagogluğa geçiş yapma imkanım mevcut mudur?


Pdr8221
Aday Memur
13 Eylül 2023 23:46

Varsa ne yapılması gerekiyor yardımcı olabilecek olan varmı

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