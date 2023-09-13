Eş durumu ataması hakkında acil bir soru

Son 2 yılda 360 gün sigorta şartında 360 günün tayin istenecek olan ilde mi olması gerekiyor? Yani benim ocakta eş durumu ataması isteyebilmem için eşimin kasımda antalya da sigortasının başlaması yeterli mi kısacası? Net ve kesin bilenler yazarsa sevinirim :)

Son 2 yılda 360 gün sigorta şartında 360 günün tayin istenecek olan ilde mi olması gerekiyor? Yani benim ocakta eş durumu ataması isteyebilmem için eşimin kasımda antalya da sigortasının başlaması yeterli mi kısacası? Net ve kesin bilenler yazarsa sevinirim :)