Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Eylül 2023 23:43
Eş durumu ataması hakkında acil bir soru
Son 2 yılda 360 gün sigorta şartında 360 günün tayin istenecek olan ilde mi olması gerekiyor? Yani benim ocakta eş durumu ataması isteyebilmem için eşimin kasımda antalya da sigortasının başlaması yeterli mi kısacası? Net ve kesin bilenler yazarsa sevinirim :)

Dahihoca
Aday Memur
13 Eylül 2023 23:46

Yeterli


sinelt
Genel Müdür
13 Eylül 2023 23:49
Teşekkür ederim hocam. Ben de öyle biliyordum aslında ama bir hocamız aksini söyleyince içime kurt düştü acaba bir şeyi gözden mi kaçırdım diye. Sağolun :)
Dahihoca, 2 saat önce

Yeterli

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