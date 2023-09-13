Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2023 23:48
Kadro ve kurumlararası geçiş

Adalet bakanlığından başka kuruma geçmek istemekteyim ve pdr mezunuyum. Askerlik görevimi yapmakta olduğumdan kadroyu henüz alamadım bu nedenle kuruma döndüğümde başka kuruma kpss ile atanabilmek için kadro almam faydama olur mu yada bir dezavantajı olur mu


Pdr8221
Aday Memur
14 Eylül 2023 00:06

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