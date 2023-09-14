KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Eylül 2023 00:03
gsb sonuclari acil yardim

Arkadaslar mrb gsb sonuclari aciklanmis edirne merkezdenim 74.350 puanim vardi edirne asıl en dusuk kpss puani 73.354 diyor benim 74 kusur secilmis oluyirmuyum. Basvuru kisminda ise değerleme asamasi altinda yerlestirme asamasi diyor. Durum kisminda ise asil edirne yazıyor. Bunlardan ne anlamam lazim destek personeli temizlik icin basvurmustum

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