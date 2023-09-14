Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 00:21
Branşçıların memurdan farkı kaldı mı ki!!?

Bu sene merkezlerdeki branş öğretmenlerinin birçoğunun sıradan memurdan hiçbir farkı kalmadı!!?

1-) DYK'ler hem sınıf bazında hem de sayı olarak iyice azaltıldı. Malûmsen, malûm il başkanı dayı bul ki görev alasın!!?

2-) Merkezlerdeki birçok okul branşçılarla dolduruldu, herkese çok çok 15 saat düşüyor, ek ders hayal oldu artık, çıplak maaş da enflasyona karşı eridi gitti, hele hele eğitim ödeneğini hiç sormayın, birkaç çay parasına denk olur ancak!!?


atahoca
Genel Müdür
14 Eylül 2023 00:48

Bazı okullarda da DYK'ya başvurun diye baskı yapıyorlar.

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