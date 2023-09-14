Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 00:49
Polislikten GİH'e geçip kurumlar arası geçiş yapan var mı?

Bu başlık altında, geçiş yapmak için ne yapmak gerekiyor bilgi alışverişinde bulunalım.

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