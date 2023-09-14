KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 00:53
Pomem genel sağlık

Arkadaslar merhaba genel saglıktan 1olumsuz 2olumlu alarak gectim fakat aklıma takılan birsey var mezuniyete yakın Yine tüm pomem ögrencilerini hastaneye gönderiyolarmıs diye duydum dogru mudur bir aslı varmıdır

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