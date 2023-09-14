KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Eylül 2023 01:43
aciiiiil gsb taşra
merhaba arkadaşlar destek personeli olarak atandım gsb Konya'ya ilçe seçme şansımız varmı yoksa direk merkeze mi veriyor

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