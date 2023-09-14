Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 04:05
Istifa hakki

bir kez istifa ettim, bir kez mustafi sayildim, kac kez istifa hakkim kalir? 657li hekimim

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