Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Eylül 2023 08:12
Destek personeli maaşları

destek personeli maaşları ne kadar bekar bana bu ay 20.000 yattı neden bu kadar düşük bilgisi olan var mı


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Eylül 2023 08:44

Bu sorunun aynısını maaş birimine sorabilirsiniz. Neden böyle yattığını açıklayacaklardır ancak kısaca bu tutarda yatması gerekiyor zaten. Bekar destek personeli/Hizmetli maaşları 20300-20500 civarındadır.

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