Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Eylül 2023 09:02

399 mu 657 mi
Maaş farkı ve diğer koşullar için 399 kabul edilir mi? Memlekette 4 b mi?

Bu ankete 1 saat 7 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Maaş farkı ve diğer koşullar için 399 kabul edilir mi? Memlekette 4 b mi?

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