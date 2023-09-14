Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


14 Eylül 2023 09:17
Beyaz eşyada hangi markayı tavsiye edersiniz?
Merhaba buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi olarak hangi markaları kullanıyorsunuz? Tavsiye edebileceğiniz ürünler neler?

Çok Yazılan Konular

Telefonlar için Toca Boca Mod Apk

Sözlük

güne bir söz bırak 2 2023 fas depremi 1 seyirci kalmak 1 neyse 2 banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 2 uzay boşluğu 2 tuz 3 sonbahara yakışmak 2 Renjiro 1 90 lar modası 1

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıBrent petrolün varil fiyatı 92,50 dolarHoroza içki içirdikleri tespit edilen 5 kişiye idari ceza uygulandıNASA, merakla beklenen UFO raporunu yayımlayacakKendilerini polis veya savcı olarak tanıtan 6 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı