Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 09:17
Raporlu iken tayin çıkma

Merhabalar mazeret tayini için başvuru yapmıştım doktor rapor verdi tayinim çıkar mı zimmete düşer miyim bilgi verebilir misiniz

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