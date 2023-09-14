Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Eylül 2023 10:13
Daha önce boşanan varmı , lütfen fikren yardım edin

Merhaba , Eşimle son aylarda anlaşamıyorduk , Fakat yüzüme karşı ŞEREFSİZ demesi çok ağrıma gitti , Ben hilesiz evime ve aileme bakan bir insan olarak bunu kaldıramıyorum , Çocuklarımın ve yeğenlerimin yanındada bana küfür ediyormuş sonradan öğrendim , Ayrıca mal paylaşım davasıda açmış ,

Tecrübesi olan kişiler bu konuda yardımcı olabilirmi

Teşekkürler

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