Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Eylül 2023 10:16
Kendi Talebimiz ile Dilim Belirtir Rapor alabilir miyiz?

Bazı hastalıklarım var. Bir kısmı meslek hastalığı diğeri de meslekte zaman içinde ortaya çıkan rahatsızlıklar..

Ben kendi durumumu öğrenmek adına şahsi olarak dilim belirtir rapor almak istiyorum. Yani şöyle düşünün; rahatsızlandınız, aile hekimine gittiniz, size istirahat verdi ama kuruma ibraz etmediniz, cebinize koyup göreve devam ettiniz.

Burdaki amacım herhangi bir durumu resmiyete koymadan ve hayatımı etkileyecek yanlış bir hamle yapmadan sadece kendi durumumu öğrenmek, gözlemlemek istiyorum. Böyle birşey mümkün mü? İlla kurumun üst yazı ile göndermesi mi gerekiyor? Veya kendi doktorum sende şu rahatsızlık var, sen polislik yapamazsın diyerek kendisi dilim belirtir rapor talep edebilir mi?

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