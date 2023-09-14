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Editörler : **sude**
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Sözlük
pervaneler neden ateşe atlar 1 Volkan 1 rekabet etmez rekabet yaratır 2 Ödünç kitap verip geri istemeye utanan kişi 5 Kuantum Dolanikligi 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 3 nishimura 3 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 17 Mahmut orhan dj/prodüktör 1 yaşlanmayı kabullenmemek 2
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