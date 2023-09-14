Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


14 Eylül 2023 10:39
Kpss 2023/1 üniversiteye bilgisayar işletmeni olarak atananlar

26 temmuzda açıklanan sınavda merkezi atama ile istanbulda üniversiteye atanan arkadaşlardan arşiv araştırması tamamlanıp göreve başlayan var mı acaba

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