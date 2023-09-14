KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Eylül 2023 11:04
SGK kaç il olur?

SGK tek il mi olur sizce?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.35 yasGSB Buro PersoneliGSB Büro Personeli İzmirGSB Sonraki süreçBayburt GSB BüroZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Mimar olarak atanamıyoruz sizce 4001 den atanma şansımız ne ?Gsb yedek2023 Zabıt Katibi

Sözlük

öküzü tereğe çıkarmak 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 17 bilinmeyen bir kadının mektubu 1 Yalnızlar Rıhtımı 1 muşkiler 1 pert 1 ulaşgkc 1 rekabet etmez rekabet yaratır 2 Volkan 1 tuz 1

Son Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Vargas'a fahri hemşerilik beratıMilli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldıAdana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 15 yıla kadar hapis istemiDiyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değiştiDarbe girişimi davasında 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Editörün Seçimi

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı Açıklandı