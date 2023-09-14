Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Eylül 2023 11:06
Zimmetli cihazlar

Merhabalar birimde üzerimize zimmetli cihazı firma kullanıcı hatası diye belirterek iki hafta sonra dönüş sağlamış amirlerimizde ücreti şu kadar toplayın getirin demiş yoksa soruşturma açılacakmış. Arıza bildirimi yapılmış. Böyle durumlarda nasıl bir yol izleniyor ve izinde olan veya o süre zarfinda çalışmayan meslektaşlarımız da bundan sorumlu mu tutuluyor bilgilendirebilir misiniz?

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