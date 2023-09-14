Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 11:09
22 il kapsamında yapılan il dışı atama

Merhaba arkadaşlar. Erzurumda 4 yıl görev yaptım zorunlu hizmetimi tamamladım ve kadromu aldım. Ağustos 2023 il dışı ataması ile 2.hizmet bölgesinde bir şehre atandım şu an. Eğer gelecek sene 22 il kapsamında tekrar bir il dışı tayin hakkı verilirse bir yıl sonra Erzuruma tercih yapabilir miyim? 3 yıl şartı aranır mı yoksa şu an bulunduğum yerde 1 yıl çalışmış olmam yeterli olur mu? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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