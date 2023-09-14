Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Eylül 2023 11:09
icra ve tapu satışı işlemleriyle ilgili sorum var

merhaba. maaş bankama yaklaşık 170000 tl borcum var. i&#775;cra kesi&#775;nti&#775;si&#775; başladı ama avukat arayıp duruyor toplu ödetip kapatma i&#775;çi&#775;n. tapu payını çıkarırız satışa; bir gelişme var mı ödemeyle ilgili; maaş hacziyle kapanacak bir borç değil bu borç dedi avukat adına arayan kişi.

olabilir mi böyle bişey ? tapu payımı satışa çıkarabilirler mi ? taksitlendirme de yapmıyorlar !!!


gokhankakiz
Daire Başkanı
14 Eylül 2023 12:02

merhaba. maaş bankama yaklaşık 170000 tl borcum var. i&#775;cra kesi&#775;nti&#775;si&#775; başladı ama avukat arayıp duruyor toplu ödetip kapatma i&#775;çi&#775;n. tapu payını çıkarırız satışa; bir gelişme var mı ödemeyle ilgili; maaş hacziyle kapanacak bir borç değil bu borç dedi avukat adına arayan kişi.

olabilir mi böyle bişey ? tapu payımı satışa çıkarabilirler mi ? taksitlendirme de yapmıyorlar !!!

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